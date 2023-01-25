Орнитолог объяснила причину появления кружащих ворон над Киевом

Фото: телеграм-канал ''Реальный Киев''

Профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме объяснила причину появления кружащих ворон над Киевом, сообщает "Лента.ру".

Стаи кружащих ворон над городом были замечены ночью. В СМИ появились кадры нашествия птиц.

"В Израиле снимают скворцов, которые тоже образуют большие стаи, там, скорее всего, реакция на хищника", – разъяснила ситуацию Беме.

Эксперт провела аналогию, заявив, что несмотря на отсутствие летающих хищников ночью, птиц могло что-то вспугнуть со стороны человека. Беме предположила, что ворон мог испугать внезапно включенный свет, взрыв или стрельба.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что огромное количество ворон над Киевом может быть вызвано богохульными действиями украинских властей. Он отметил, что власти киевского режима преследуют священников и уничтожают церкви.



Видео: YouTube-канал Sierra ~ Lil'bit

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!