Полянский допустил, что вороны кружат над Киевом из-за богохульства властей Украины

Фото: Zuma/TASS

Огромное количество ворон над Киевом может быть вызвано богохульными действиями украинских властей. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство – уничтожение церквей и преследование священников", – приводит его слова РИА Новости.

До этого в СМИ появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц в огромных количествах.

Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически принимают участие в украинском конфликте, но "все красные линии" еще не пересечены. Он подчеркнул, что если провоцировать конфликт с ядерной державой, которой является РФ, то необходимо просчитывать все возможные варианты.



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