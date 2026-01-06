Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 13:30

Общество

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 25 градусов

В подмосковных Лобне местные жители слепили из снега котовиков

Каскадер из Ростова-на-Дону поразил иностранцев своими трюками

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал госуслуг

Штрафы за незаконную тонировку автомобилей начнут действовать с 9 января

Телеграм-канал "Москва 24" проводит конкурс для своих подписчиков, участники которого могут выиграть призы. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на канал и перейти по QR-коду, показанному на экране.

Под соответствующим постом нужно нажать кнопку "Участвую". Победителей определит случайным образом специальный бот. Все подробности и полные условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала m24.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария Рыбакова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика