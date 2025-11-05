Форма поиска по сайту

05 ноября, 01:45

Гастрономический фестиваль прошел на ВДНХ в Москве в День народного единства

Гастрономический фестиваль "Народов много – Родина одна!" прошел на ВДНХ в Москве в День народного единства. Восьмичасовое шоу познакомило гостей с многонациональной командой шеф-поваров.

Павильон "Дом российской кухни" на ВДНХ работает каждый день. По словам куратора, это первое и пока единственное место, где на одной площадке можно попробовать блюда народов России от Дальнего Востока до Арктики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

