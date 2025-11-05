Москвички стали активно подбирать партнеров для своих детей и внуков. Эта традиция, казавшаяся ушедшей в прошлое, вновь набирает популярность и нередко приводит к реальным отношениям и даже свадьбам.

Такие знакомства кажутся молодежи безопаснее онлайн-поиска, так как бабушки и мамы выбирают надежных кандидатов, основываясь на знании характера и ценностей своей семьи. Психологи и историки отметили, что за таким возвращением к старинному сватовству стоит не только забота старших, но и стремление молодого поколения к искренности, стабильности и "человеческому теплу" в эпоху цифровой спешки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.