Четыре пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская" в Москве. Церемонии бракосочетания прошли ночью 5 октября.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, эта локация – одна из любимых у молодоженов. Свадьбы на "Маяковской" стали популярны благодаря уникальному сочетанию исторической атмосферы и современных решений. Станцию украшают оригинальным декором, а на путях церемонии сопровождают два состава: "Москва-2020" и "Москва-2024".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.