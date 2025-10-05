Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 октября, 12:30

Общество

Четыре пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская" в Москве

Четыре пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская" в Москве. Церемонии бракосочетания прошли ночью 5 октября.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, эта локация – одна из любимых у молодоженов. Свадьбы на "Маяковской" стали популярны благодаря уникальному сочетанию исторической атмосферы и современных решений. Станцию украшают оригинальным декором, а на путях церемонии сопровождают два состава: "Москва-2020" и "Москва-2024".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман Карлов

