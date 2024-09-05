В Люберцах на романтическое свидание с фейерверком вызвали полицию

В подмосковных Люберцах полиция разбирается с романтиком, который устроил своей девушке настоящее пиротехническое шоу. Все происходило поздно вечером и прямо во дворе жилого комплекса. Соседи, в окна которых полетели искры, такого сердечного порыва не оценили и заявили о нарушителе.

Чем в итоге закончилась фееричная история для парня, устроившего салют для возлюбленной во дворе жилых домов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.