Московские врачи удалили полуторагодовалой девочке врожденную аномалию

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Врачи Морозовской детской больницы провели операцию, в рамках которой удалили полуторагодовалой девочке врожденную аномалию. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Ребенок поступил в больницу в отделение травматологии и ортопедии с аномалией развития верхней конечности, которое называется полидактилия. Это означает, что у девочки был развит врожденный порок, в результате которого на кистях или стопах появляются дополнительные пальцы. Встречается данное заболевание часто и устраняется обычно в раннем возрасте – около года. После операции на месте остается небольшой рубец, который с возрастом становится незаметным.

Врачи решили лечить девочку с шестью пальцами на руке в два этапа. Они начали с реконструкции кисти.

"Хирурги провели удаление добавочного пальца кисти, корригирующую остеотомию первой пястной кости и зафиксировали палец кисти в скорректированном положении металлофиксатором. Спустя месяц девочка поступила на второй этап – снятие металлической конструкции", – уточнили в департаменте.

В результате ребенок хорошо перенес операцию и на следующий день ее выписали домой. Благодаря своевременным действиям врачей функции кисти у девочки были восстановлены, что в дальнейшем позволит ей правильно развивать моторные навыки.

Недавно москвичка случайно оторвала себе безымянный палец правой руки, зацепившись обручальным кольцом во время домашних дел. Врачи Центра микрохирургии кисти государственной клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева провели операцию, которая длилась 4 часа. Медики сшили сухожилия, вены и артерию.

После этого на протяжении нескольких дней женщина оставалась под контролем специалистов. Теперь москвичке предстоит пройти реабилитацию, в ходе которой будут восстановлены все функции пальца. Позже пациентка вновь сможет носить обручальное кольцо.

