Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночные часы

Первые в этом сезоне заморозки прогнозируют в Московском регионе. По данным МЧС РФ, со вторника по четверг в ночные часы температура может опускаться до -2 градусов.

Местных жителей просят помнить о правилах безопасности и обращения с электрическими и газовыми обогревателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

