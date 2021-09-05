Участники дистанционного голосования на выборах смогут выиграть призы

Москвичи, проголосовавшие дистанционно на выборах в сентябре, смогут получить ценные подарки.

Среди участников голосования разыграют квартиры, машины, призовые баллы. Подробнее о том, что нужно сделать для участия – в эфире телеканала Москва 24.

