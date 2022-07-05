Российские туристы начали покупать лекарства в Турции

Российские туристы едут в Турцию не только за морем, но и за лекарствами. Многие позиции пропали из отечественных аптек или сильно подорожали. В Турции же их можно купить даже дешевле, чем было в начале этого года.

О каких препаратах речь? Требуют ли в местных аптеках рецепты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.