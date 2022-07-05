Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 15:00

В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом до конца дня. При этом местами возможны порывы до 22 метров в секунду – это опасный шквалистый ветер. В Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности. Он начнет действовать с 15:00.

В такую погоду водителям рекомендуют не ускоряться на дорогах, резко не перестраиваться, увеличить дистанцию, а также не парковать машины вблизи деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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