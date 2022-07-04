Метеоролог оценил жару в Москве

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, когда в Москве спадет жара.

Пока горожане прячутся у воды, город спасают от зноя сотни поливальных машин – они проводят аэрацию воздуха и увлажняют дороги. В метро пассажирам раздают воду – ее можно взять бесплатно на 23 станциях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.