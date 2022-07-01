Нилов объяснил, почему проект о выходном 8 июля могут не принять

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил возможность принятия проекта о выходном в День семьи, любви и верности.

Политик отметил, что такие поправки в Трудовой кодекс увеличат нагрузку на экономику, бюджет и бизнес, поэтому для рассмотрения документа потребуется заключение правительства после опроса работодателей. В противном случае его нельзя вносить из-за несоответствия 104 статье Конституции.

"В Трудовом кодексе по нерабочим и праздничным дням достигнут баланс между работниками, работодателями и правительством. Любые дополнительные предложения должны обсуждаться в формате трехсторонней комиссии. Потому что если от этого баланса уходить, то должен быть найден определенный компромисс", – добавил Нилов в беседе с "Газетой.ру".

Парламентарий напомнил, что с аналогичным предложением шесть лет назад выступали представители партии ЛДПР. Однако тогда инициатива была отклонена.

Ранее председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в Госдуме готов проект об установлении выходного дня 8 июля, в День семьи, любви и верности. Она добавила, что члены комитета рассчитывают на поддержку со стороны Совета думы в данном вопросе.

Владимир Путин 28 июня подписал указ об объявлении 8 июля Днем семьи, любви и верности. Указ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

