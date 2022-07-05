Американские биотехнологи могут быть причастны к появлению COVID-19 – эксперт

Американские биотехнологи могут быть причастны к появлению COVID-19. Об этом сообщил глава комиссии по коронавирусу медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс.

По словам эксперта, вирус мог стать следствием ошибки биотехнологии, а не вспышкой в природе. Сакс подчеркнул, что существует достаточно доказательств данной версии.

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