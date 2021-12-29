Пять миллионов россиян не смогут уехать за границу из-за долгов

Почти 5 миллионов россиян не смогут в новогодние праздники уехать за границу из-за долгов. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов. С января по ноябрь в ведомстве вынесли почти 11 миллионов постановлений с ограничениями. Каждый десятый невыездной – должник по алиментам.

Как объясняют приставы, обычно за рубеж не выпускают, если человек не выплатил около 30 тысяч рублей. Но в некоторых случаях и 10 тысяч рублей оказывается достаточно. С таким долгом придется остаться дома тем, кто не платит алименты, или тем, кто не выплатил всю сумму спустя два месяца, как истек срок добровольного погашения задолженности.

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