Оформить загранпаспорт без предзаписи теперь можно в 96 центрах госуслуг Москвы

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Оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин теперь можно в 96 центрах госуслуг – это 70 процентов всех офисов "Мои документы". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию – цифровое фото и отпечатки пальцев. Раньше оформлять такой документ нужно было у сотрудников МВД, которые принимали людей только по предварительной записи. Однако с 2020 года в центрах госуслуг начали появляться специальные приборы, которые сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство.
Таким образом, москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в любое удобное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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