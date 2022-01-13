Оформить загранпаспорт без предзаписи теперь можно в 96 центрах госуслуг Москвы

Оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин теперь можно в 96 центрах госуслуг – это 70 процентов всех офисов "Мои документы". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию – цифровое фото и отпечатки пальцев. Раньше оформлять такой документ нужно было у сотрудников МВД, которые принимали людей только по предварительной записи. Однако с 2020 года в центрах госуслуг начали появляться специальные приборы, которые сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство.

Таким образом, москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в любое удобное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.