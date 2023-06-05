Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

В центре на улице Яблочкова идет отбор кандидатов на службу по контракту. Записываться лучше заранее: сделать это можно, например, по телефону горячей линии 117.

Из документов с собой понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии. С каждым на месте проведут собеседование, а также предстоит показаться врачам медкомиссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.