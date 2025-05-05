Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:45

Общество

В Москве стартовал фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны

В Москве стартовал фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны

"Миллион вопросов": как защититься от комаров и других насекомых на природе и в квартире

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 6 мая

Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая

Аллергия на пыльцу может провоцировать насморк, отеки и покраснения

"Вопрос спорный": стоит ли запретить коучей и блогеров-мотиваторов

Дождь ожидается в Москве в ночь с 5 на 6 мая

"Атмосфера": 7 градусов тепла ожидается в Москве вечером 5 мая

Синоптики предупредили москвичей о заморозках и сильном ветре

Над столицей прошла репетиция воздушной части парада Победы

В столице запускается масштабный фотопроект, посвященный подвигу медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, экспозиция откроется 5 мая в московских поликлиниках, на Тверском и Гоголевском бульварах, а также в холле Останкинской телебашни.

Выставка расскажет о самоотверженном труде фронтовых врачей, медсестер и санитаров. В экспозиции представлены архивные фотографии, фронтовые письма, воспоминания очевидцев и цитаты полководцев. Отдельное внимание уделено подвигу женщин, работе госпиталей и эвакуации раненых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
обществогородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика