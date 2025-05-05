В Москве стартовал фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны

В столице запускается масштабный фотопроект, посвященный подвигу медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, экспозиция откроется 5 мая в московских поликлиниках, на Тверском и Гоголевском бульварах, а также в холле Останкинской телебашни.

Выставка расскажет о самоотверженном труде фронтовых врачей, медсестер и санитаров. В экспозиции представлены архивные фотографии, фронтовые письма, воспоминания очевидцев и цитаты полководцев. Отдельное внимание уделено подвигу женщин, работе госпиталей и эвакуации раненых.

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