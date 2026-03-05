График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 22:30

Общество

Москвичи стали отказываться от пышных свадеб из-за роста цен

Москвичи стали отказываться от пышных свадеб из-за роста цен

Снегопад начался в Балашихе

Расходы сервисов доставки в РФ могут увеличиться из-за ограничений для электровелосипедов

Высота сугробов в Москве за сутки снизилась до 50 сантиметров

В Москве объявили о старте отбора для участия в Большой арктической экспедиции – 2026

Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с в Москве 5 марта

Снег с дождем и оттепель обещают 5 марта в Москве

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 5 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 85% 5 марта

Вместо пышных свадеб москвичи теперь выбирают просто расписаться. Цены на банкет, услуги фотографов и ведущих, а также на наряды выросли, поэтому жители столицы предпочитают сэкономить на торжестве.

Организаторы свадеб подтверждают, что цены ежегодно растут примерно на 20%. Пышный праздник на 50 гостей обходится минимум в 1,5 миллиона рублей. Корреспонденты подсчитали, что свадьба на 45 человек с декором, банкетом, ведущим и фотографом может стоить около 2 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовАнастасия ТарееваДарья Крамарова

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика