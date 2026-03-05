Москвичи стали отказываться от пышных свадеб из-за роста цен

Вместо пышных свадеб москвичи теперь выбирают просто расписаться. Цены на банкет, услуги фотографов и ведущих, а также на наряды выросли, поэтому жители столицы предпочитают сэкономить на торжестве.

Организаторы свадеб подтверждают, что цены ежегодно растут примерно на 20%. Пышный праздник на 50 гостей обходится минимум в 1,5 миллиона рублей. Корреспонденты подсчитали, что свадьба на 45 человек с декором, банкетом, ведущим и фотографом может стоить около 2 миллионов.

