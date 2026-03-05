Снег с дождем и оттепель обещают 5 марта в Москве

Мартовская погода пришла в Москву. На улицах мокро. В течение дня 5 марта обещают снег с дождем при плюсовой температуре. Сильно таять сугробы начнут только в конце марта, поэтому сейчас городские службы сокращают масштаб будущего половодья.

Специалисты Мосводостока проводят мероприятия для беспрепятственного пропуска талой воды в городскую водосточную сеть. В ближайшую неделю температура будет близка к норме, рассказали в Росгидрометцентре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.