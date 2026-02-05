Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:30

Общество

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля

Студентка НИУ ВШЭ рассказала о погоде на Новослободской улице в Москве

Эксперты рассказали о новых способах поддержки молодежи

Мосводоканал перерабатывает снег на специальных пунктах за несколько минут

На Автозаводской улице в Москве зафиксировали температуру минус 15 градусов

Высота снежного покрова в Марьиной роще достигла 70 сантиметров

Зритель Москвы 24 рассказал о погоде в районе Соколиная Гора

Молодожены смогут провести церемонию бракосочетания в "Саду благодарности" в Москве

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 10 сантиметров

В Балашихе заметили лося, который хотел зайти в автобус

Эксклюзивную церемонию бракосочетания организуют в "Саду благодарности" на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 26 февраля. Она пройдет на фоне восьмиметровой новогодней ели у центрального входа в дом графа Шереметева. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Чтобы зарегистрировать брак именно там, необходимо прислать письмо со своей историей знакомства на электронную почту Управления ЗАГС Москвы. После этого организаторы выберут пару с самым трогательным рассказом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика