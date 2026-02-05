Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля

Эксклюзивную церемонию бракосочетания организуют в "Саду благодарности" на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 26 февраля. Она пройдет на фоне восьмиметровой новогодней ели у центрального входа в дом графа Шереметева. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Чтобы зарегистрировать брак именно там, необходимо прислать письмо со своей историей знакомства на электронную почту Управления ЗАГС Москвы. После этого организаторы выберут пару с самым трогательным рассказом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.