На Автозаводской улице в Москве зафиксировали температуру минус 15 градусов

Погода в Москве может существенно отличаться в зависимости от района. Например, на Автозаводской улице термометр показал минус 15 градусов. Телезритель Михаил рассказал о больших сугробах, небольшом гололеде и ветре, а также посоветовал по возможности оставаться дома.

На Новослободской улице, по данным телезрительницы Елизаветы, температура составляет минус 14 градусов, что немного выше, чем в предыдущие морозные дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.