Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

2025 год стал одним из самых популярных для создания семьи за 10 лет – заключено более 92 тысяч браков. Чаще всего в этом году женились мужчины в возрасте 26 лет и женщины в возрасте 25 лет.

"Ключевой ресурс в борьбе с онкологическими заболеваниями – время. Поэтому значительный результат для нас – рост ранней диагностики. По итогам 2025 года злокачественные новообразования на ранних стадиях выявлялись уже почти в 68% случаев. Это особенно важно при выявлении патологий, связанных с агрессивными, опасными и частыми видами онкологий. Например, рак шейки матки на нулевой стадии теперь выявляется в 6 раз чаще, чем в 2019 году. Врачи спасают от рака молочной железы в 3 раза больше женщин", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

19 столичных вузов приглашают к себе на занятия участников "Московского долголетия". В проекте представлен широкий выбор образовательных программ – от иностранных языков до ИТ и дизайна. Открыты новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете".