04 декабря, 19:30

Общество

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в Москве

Заболеваемость гриппом в Москве, по данным Роспотребнадзора, продолжает расти. Однако уровень заболеваемости в разы ниже прошлогоднего и не превышает эпидпорог. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A. В ведомстве напомнили, что от тяжелых форм заболевания защищает вакцинация. Особенно это актуально для пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

