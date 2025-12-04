Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в Москве

Заболеваемость гриппом в Москве, по данным Роспотребнадзора, продолжает расти. Однако уровень заболеваемости в разы ниже прошлогоднего и не превышает эпидпорог. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A. В ведомстве напомнили, что от тяжелых форм заболевания защищает вакцинация. Особенно это актуально для пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

