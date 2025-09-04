Больного раком ребенка доставили из Пекина в Москву на борту Путина

Больного раком ребенка доставили из Пекина в Москву на борту Владимира Путина. Как сообщили в Минздраве России, дорогу маленький пациент перенес удовлетворительно. Его госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Мальчика ранее привезли на лечение в Китай. Однако его состояние ухудшилось, китайские врачи рекомендовали срочно вернуть его в Россию. Мама ребенка обратилась за помощью в посольство, а оно доложило о ситуации президенту.

Во время своего визита в Поднебесную Путин предоставил борт спецотряда "Россия" из своей летной группы. Также в Китай направили двух российских врачей, которым удалось стабилизировать состояние пациента, чтобы он смог перенести дорогу.

