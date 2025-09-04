Целитель Дмитрий Раевский возобновил приемы пациентов в России

Дмитрий Раевский возобновил прием пациентов в России, предлагая лечение тяжелых заболеваний за миллионы рублей. Его методы включают пение мантр и прикосновения, без медицинских обследований и диагнозов.

Раевский использует незарегистрированные препараты и запрещает пациентам обращаться к традиционной медицине. В 2023 году против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после смерти нескольких пациентов. В настоящее время он периодически проводит сеансы в Москве, а затем продолжает курировать процесс из Турции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.