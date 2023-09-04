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04 сентября, 22:15

Общество

В Минздраве РФ призвали граждан сделать прививки от гриппа и ОРВИ

В Минздраве РФ призвали граждан сделать прививки от гриппа и ОРВИ

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В Минздраве заявили, что пришло время делать прививки от гриппа и ОРВИ. Несмотря на то, что подъем заболеваемости наступает в октябре, для формирования полноценного иммунитета после вакцинации нужен почти месяц.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что родители обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения ребенок получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

Когда лучше вакцинироваться от гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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