Минздрав призвал россиян сделать прививки от гриппа и ОРВИ

В Минздраве заявили, что пришло время делать прививки от гриппа и ОРВИ. Несмотря на то, что подъем заболеваемости наступает в октябре, для формирования полноценного иммунитета после вакцинации нужен почти месяц.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что родители обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения ребенок получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

Когда лучше вакцинироваться от гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.