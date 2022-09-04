В российских самолетах теперь можно встретить стюардесс с розовыми волосами

В самолетах одной из российских авиакомпаний теперь можно встретить стюардессу с розовыми волосами или татуированного бортпроводника с бородой. И это не разовая акция. Перевозчик решил отменить строгие требования к внешнему виду персонала.

Однако кое-какой "тюнинг тела" остался под запретом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.