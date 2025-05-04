Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

04 мая, 12:15

Общество

Москвичам рассказали, как устроить пикник с шашлыками без нарушений

Москвичам рассказали, как устроить пикник с шашлыками без нарушений

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Москвичей ждет ухудшение погоды 4 мая

Теплая погода на выходных побудила многих москвичей отправиться на пикник. Для отдыха с мангалом в городе оборудовано более 120 площадок, где можно жарить шашлыки легально и безопасно. В парках поддерживают порядок – дежурят модераторы и следят за временем бронирования.

Разводить костры вне специально отведенных мест запрещено – за это предусмотрен штраф. Забронировать мангальную зону можно заранее, а время отдыха ограничено четырьмя или восемью часами. При этом разжигать огонь разрешено только в стационарных мангалах, употребление алкоголя на территории также под запретом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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