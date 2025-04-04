Психотерапевт рассказала, как короткие видео влияют на пользователей соцсетей

Психотерапевт Татьяна Галич рассказала, как короткие видео влияют на пользователей соцсетей. По ее словам, от такого контента люди получают быстрый дофамин. Однако потом может снижаться концентрация внимания. Также появляется зависимость от гормона удовольствия, получаемого простым путем.

Эксперт отметила, что нужно соблюдать меру и не смотреть много коротких видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.