56% женщин готовы расстаться с партнером из-за неверности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 65% мужчин и 56% женщин считают неверность главной причиной для расставания. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование.

Половина опрошенных девушек выходят из отношений из-за токсичных конфликтов и эмоциональных горок. При этом 30% мужчин не прощают холодности женщин в постели.

"Для женщин важны схожие взгляды на жизнь – 34% принимают решение о разрыве из-за разницы в ценностях и недостатка общения (33%). Мужчины же более прагматичны. Они замечают перемены во внешности партнерши, страдают от скуки, а порой просто разочаровываются в своем выборе", – считают эксперты.

Кроме того, исследование показало, что идеальное расставание для респондентов – спокойный и откровенный разговор. Так считают около 49% опрошенных.

"На втором месте – цивилизованный разрыв без слез и обвинений. За такой сценарий голосуют 35% мужчин и 34% дам. После расставания представительницам прекрасного пола важна эмоциональная поддержка. А мужчины больше ценят сохранение дружбы с бывшей – 14% против 7% у женщин", – добавили специалисты.

Также отмечается, что после расставания мужчины начинают активнее искать замену. Женщины при этом перестают звонить, писать, ставить лайки на фотографии бывшим партнерам.

Ранее рассказывали, что женщины переживают расставание легче мужчин. Большинство респондентов также подчеркнули, что готовы к новым отношениям, если встретят правильного человека.