Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт вечером 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт вечером 4 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Сегодня первая пятница апреля и короткий рабочий день. Рекомендуем выезжать на авто до 16:00 или после 19:00", – говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, дорожная обстановка в Москве оценивается в 4 балла. Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Валовой улицы, ТТК в районе Трофимовской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе.

На ситуацию могут повлиять короткий рабочий день, дорожные работы и ДТП, напомнили в ведомстве.

Водителям рекомендовали отложить поездки на авто на более позднее время – после 19:00, а также напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции.

Ранее водителей призвали быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за сильного ветра. По данным синоптиков, до конца дня порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим водителям рекомендуют не оставлять машины около деревьев и шатких конструкций.