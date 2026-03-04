Сугробы в Москве вырастут на 3 сантиметра за 4 марта

Сугробы в Москве за среду, 4 марта, вырастут на 3 сантиметра. Город накрыл весенний снегопад, который не закончится до 21:00, заявили синоптики. В столице также установили температурные качели. Они сохранятся до конца недели.

Эксперт по вопросам изменения климата Михаил Юлкин отметил, что климатически зима уже закончилась. На следующей неделе температура будет держаться в отрицательной области, но это уже весенний минус, подчеркнул он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.