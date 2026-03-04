Желчные камни появились в продаже на онлайн-площадках в России

Россияне обнаружили на онлайн-площадках камни из желчных пузырей. Самый дорогой лот продавец оценил в 300 тысяч рублей. Спрос на такие окаменелости связан с интересом к китайской медицине, где веками используют порошок из камней крупного рогатого скота.

Российские сайты предлагают именно человеческие камни. Хирург ФНКЦ ФМБА России Михаил Зиновский отметил, что желчные камни – это продукт патологического состояния организма, и ничего полезного в них нет. По его словам, пациенты иногда просили отдать камни на сувениры, но медики этим не занимаются.

