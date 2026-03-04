Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 08:00

Общество

Желчные камни появились в продаже на онлайн-площадках в России

Желчные камни появились в продаже на онлайн-площадках в России

Комаров обсудят в программе "Миллион вопросов"

Жителям столицы напомнили об опасности схода снега с крыш

Бум бронирований на 8 Марта зафиксировали столичные караоке

Москвички рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

Опрос показал, что три четверти мужчин испытывают трудности с выбором подарка к 8 Марта

До 19,5 тыс рублей могут получить россияне за занятия спортом

В России хотят ввести "Никитинскую карту" для путешествий студентов по стране

Девятиклассники в России начнут сдавать устный экзамен по истории

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Россияне обнаружили на онлайн-площадках камни из желчных пузырей. Самый дорогой лот продавец оценил в 300 тысяч рублей. Спрос на такие окаменелости связан с интересом к китайской медицине, где веками используют порошок из камней крупного рогатого скота.

Российские сайты предлагают именно человеческие камни. Хирург ФНКЦ ФМБА России Михаил Зиновский отметил, что желчные камни – это продукт патологического состояния организма, и ничего полезного в них нет. По его словам, пациенты иногда просили отдать камни на сувениры, но медики этим не занимаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаМитя КозачинскийДарья Леонова

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика