04 февраля, 15:10События
Эксперты рассказали о новых способах поддержки молодежи
4 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Поддержка молодежи: от материальных условий к духовным ориентирам".
Поддержка молодого поколения для государства – стратегическая задача. Но она требует тонкого баланса: нужно обеспечить достойный жизненный старт – жилье, карьеру, стабильный доход – и при этом сформировать прочный ценностный фундамент.
Как государственные инвестиции могут конвертироваться не только в квадратные метры и рабочие места, но и в социальный капитал? Как через прагматичные программы трудоустройства и поддержки молодых семей можно укреплять традиционные ценности? Какова сегодня эффективная формула сотрудничества семьи, школы и вуза в вопросах воспитания? На каком языке нужно говорить с молодежью о патриотизме и волонтерстве, чтобы быть услышанными?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов;
- руководитель комитета по духовному развитию нации в Союзе пиарщиков России, член подразделения по регулированию инфобизнеса при ТПП РФ Ирина Хожалова;
- руководитель комитета по IT-технологиям в Союзе пиарщиков России, член экспертного совета ТПП РФ по креативной экономике Кира Истомина;
- руководитель студенческих педагогических отрядов Москвы Дарья Казмалы.