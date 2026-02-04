Эксперты рассказали о новых способах поддержки молодежи

4 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Поддержка молодежи: от материальных условий к духовным ориентирам".

Поддержка молодого поколения для государства – стратегическая задача. Но она требует тонкого баланса: нужно обеспечить достойный жизненный старт – жилье, карьеру, стабильный доход – и при этом сформировать прочный ценностный фундамент.

Как государственные инвестиции могут конвертироваться не только в квадратные метры и рабочие места, но и в социальный капитал? Как через прагматичные программы трудоустройства и поддержки молодых семей можно укреплять традиционные ценности? Какова сегодня эффективная формула сотрудничества семьи, школы и вуза в вопросах воспитания? На каком языке нужно говорить с молодежью о патриотизме и волонтерстве, чтобы быть услышанными?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали: