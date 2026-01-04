04 января, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января
В это воскресенье Москва находится на пике потепления, температура воздуха превышает климатическую норму. Ожидаются небольшие снегопады. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
Столицу охватил новогодний туристический ажиотаж. Главными точками притяжения стали мороженое в ГУМе и ярмарки на Красной площади, куда съезжаются гости со всего мира. На всех ключевых локациях выстроились очереди из желающих сделать праздничные фотографии.
Рейс из Москвы в Каракас вернули в расписание, в то время как госсекретарь США Марко Рубио не исключил новой военной операции в Венесуэле. Американскую атаку осуждают во многих странах, где проходят акции протеста.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.