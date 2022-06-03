Жителей Шанхая обязали проходить ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа

У жителей Шанхая, где 1 июня отменили локдаун, появились новые заботы. Теперь граждане должны проходить ПЦР-тест на коронавирус каждые 72 часа.

Без этого выходить в город бессмысленно. Без отрицательного теста нельзя пользоваться общественным транспортом, посещать банки, торговые центры, больницы и другие места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

