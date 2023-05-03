Бесплатные лекции от психологов проведут для столичных школьников перед ЕГЭ

В Москве впервые организуют лекторий психологов для выпускников в преддверии ЕГЭ. С 15 мая по 4 июня советы о подготовке к экзаменам дадут именитые специалисты и блогеры. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.



Цикл "Лекторий московского школьника" – открытый и бесплатный. Подросткам помогут настроиться на успех и справиться со стрессом на финишной прямой перед аттестатом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.