Пассажир аэропорта Пулково пытался незаметно провезти хамелеона, которого он спрятал в ботинке.

Мужчина летел из ЮАР, и когда проходил по "зеленому" коридору, утверждал, что не везет с собой товаров для обязательного декларирования. Но пассажира осмотрели и в обуви нашли ящерицу. Документов на нее не было. Мужчина настаивал, что привез ее для личных целей.

Хамелеона в итоге забрали и на время отправили в Ленинградский зоопарк. Удивительно, что по дороге мужчина не раздавил животное в ботинке. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

