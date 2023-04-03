Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 23:30

Общество

Пассажир аэропорта Пулково пытался незаметно провезти хамелеона

Пассажир аэропорта Пулково пытался незаметно провезти хамелеона

Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал в столице

К зданию представительства ДНР приносят цветы в память о погибшем Татарском

Температура воздуха в Москве 3 апреля превысила норму на 3–4 градуса

Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 4 марта

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

В Рязани из-за половодья затопило городской лесопарк

Рыбак сбежал от спасателей в Дзержинске

Пассажир аэропорта Пулково пытался незаметно провезти хамелеона, которого он спрятал в ботинке.

Мужчина летел из ЮАР, и когда проходил по "зеленому" коридору, утверждал, что не везет с собой товаров для обязательного декларирования. Но пассажира осмотрели и в обуви нашли ящерицу. Документов на нее не было. Мужчина настаивал, что привез ее для личных целей.

Хамелеона в итоге забрали и на время отправили в Ленинградский зоопарк. Удивительно, что по дороге мужчина не раздавил животное в ботинке. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика