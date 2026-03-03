Новый ГОСТ на белый хлеб вступит в силу с 1 апреля в России

Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вступит в силу с 1 апреля в России. Об этом свидетельствуют данные Росстандарта. Он заменит предыдущий стандарт, который действовал с 1986 года.

ГОСТ устанавливает, из какого сырья можно готовить белый хлеб, а также саму технологию изготовления. Кроме того, теперь по правилам такой хлеб может быть овальной формы и весить менее 500 граммов.

