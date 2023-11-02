"Актуальный репортаж": сотрудники депо "Солнцево" рассказали об особенностях своей работы

В Москве работают более 20 электродепо, и это не финальная цифра – на данный момент находится в процессе строительства депо "Столбово", которое будет обслуживать сразу две линии метро. Среди уже готовых новых депо – "Солнцево", сотрудники которого рассказали об особенностях своей работы.

Какие ритуалы есть у машинистов? Как осуществляется медицинский контроль? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.