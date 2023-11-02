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02 ноября, 11:12

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за ливней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности действует в Подмосковье из-за ливней. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

"2 ноября в Московской области ожидается дождь, местами сильный. Период предупреждения – до 21:00", – уточняется в публикации.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в ноябре может выпасть на 10–30% больше осадков, чем положено. Температура воздуха в этом месяце, уточнил он, будет на 1,5–2 градуса выше нормы.

Он также отметил, что метеозима придет в столицу с задержкой – во второй половине ноября. Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце месяца, считает синоптик.

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 92%

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