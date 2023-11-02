Осадки накроют большинство городов РФ 4 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег и дождь накроют почти все города-миллионники России в выходные, 4 и 5 ноября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные "Яндекс Погоды".

Так, в Москве ожидается небольшой дождь, средняя температура воздуха составит от 8 до 14 градусов. В Санкт-Петербурге холоднее – 6 градусов. В День народного единства там пройдет дождь, 5 ноября будет пасмурно, но без осадков.

Теплее всего в ближайшие выходные будет в Ростове-на-Дону (от 18 до 19 градусов), Волгограде (от 14 до 15 градусов) и Воронеже (от 11 до 15 градусов). Однако почти во всех российских мегаполисах в субботу пройдут дождь и снег. В воскресенье будет пасмурно, в Красноярке и Уфе метеорологи прогнозируют снег.

Жителям Красноярска, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга стоит подготовить теплую одежду: в этих городах температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов.

2 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и дождь. Днем температура воздуха в столице будет варьироваться от 7 до 9 градусов, в области – от 5 до 10 градусов. Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

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