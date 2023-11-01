Ноябрь в Центральной России может на 30% превысить норму по осадкам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центральной России в ноябре может выпасть на 10–30% больше осадков, чем положено по климатической норме. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

Кроме того, температура воздуха в ноябре, по прогнозам, будет на 1,5–2 градуса выше нормы. Он напомнил, что климатическая норма для столицы в ноябре составляет минус 3 градуса ночью, около 1 градуса тепла – днем, норма осадков – 52 миллиметра.

Тишковец уточнил, что первая неделя месяца станет аномально теплой, положительное отклонение от нормы достигнет 5–8 градусов, а также ожидается 150–200% осадков преимущественно в виде дождей. По данным синоптика, по ночам будет не ниже 0–5 градусов, днем – до 6–11 градусов.

Метеорологическая зима может наступить в Центральной России на третьей неделе ноября. Именно в этот период температурный фон вернется в климатическое русло, произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений. Осадки будут в основном в твердом агрегатном состоянии.

Метеоролог добавил, что последняя неделя ноября укрепит подобную тенденцию. Температура станет на 1–3 градуса ниже нормы, начнет формироваться устойчивый снежный покров до 2–5 сантиметров. Снежных осадков выпадет 80–100%.

"Морозы начнут усиливаться. Природа приобретет зимние черты и окончательно передаст бразды правления самому холодному климатическому сезону в году. Наступит первозимье", – подвел итог Тишковец.

Ранее Тишковец отметил, что ночь на среду, 1 ноября, стала рекордно теплой в Москве за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ. По его словам, столбики термометров не опускались ниже 8,3 градуса. Таким образом, побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было 7,8 градуса.

Между тем главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова предупредила москвичей о дождях в праздничные выходные, с 4 по 6 ноября. При этом температура в городе в эти дни повысится до 12 градусов, что будет значительно выше нормальных климатических значений.

Температурный рекорд 1934 года побит в Москве 1 ноября