В суперразделе на mos.ru можно найти полезную информацию для семей с детьми

На mos.ru появился суперраздел "Москва – детям", который объединил в себе услуги, сервисы, инструкции и статьи для родителей детей разных возрастов – от новорожденных до студентов. Информация пригодится и тем, кто только собирается стать родителями.

На сайте можно узнать, как подготовиться к появлению ребенка, позаботиться о детском здоровье, образовании и развитии.

Спецпроект будет интересен и самим детям. Они смогут выбрать мероприятие, как и где провести свободное от учебы время, записаться в секции и кружки, найти интересные игры и квесты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.