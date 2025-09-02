Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 08:45

Общество

В суперразделе на mos.ru можно найти полезную информацию для семей с детьми

В суперразделе на mos.ru можно найти полезную информацию для семей с детьми

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 2 сентября

Больше 50% россиян признались, что первой запускают в новое жилье кошку

Тему подготовки сада к зиме обсудят в программе "Миллион вопросов"

В России запретили содержать дома 33 вида животных

В Японии студент начал встречаться с 83-летней бабушкой своей одногруппницы

Москва вошла в топ-5 регионов страны с высокой продолжительностью жизни

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

305 детей родились в Москве 1 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 17 градусов 2 сентября

На mos.ru появился суперраздел "Москва – детям", который объединил в себе услуги, сервисы, инструкции и статьи для родителей детей разных возрастов – от новорожденных до студентов. Информация пригодится и тем, кто только собирается стать родителями.

На сайте можно узнать, как подготовиться к появлению ребенка, позаботиться о детском здоровье, образовании и развитии.

Спецпроект будет интересен и самим детям. Они смогут выбрать мероприятие, как и где провести свободное от учебы время, записаться в секции и кружки, найти интересные игры и квесты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика