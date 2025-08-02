02 августа, 08:45Общество
Москвичка купила автомобиль, который числился в розыске Интерпола
Жительница Москвы Евгения Ткаченко приобрела у официального дилера люксовый автомобиль, документы были чистыми.
Однако спустя 1,5 года после покупки Евгения Ткаченко осталась без своего автомобиля. В один день ее остановили инспекторы ГАИ и забрали машину. Он сказали, что автомобиль был в розыске Интерпола.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Эксперт рассказала, как вернуть деньги при покупке угнанного автомобиля
- В РФ стоимость обслуживания автомобиля увеличилась на 30% за год