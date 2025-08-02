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02 августа, 08:45

Общество

Москвичка купила автомобиль, который числился в розыске Интерпола

Москвичка купила автомобиль, который числился в розыске Интерпола

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Жительница Москвы Евгения Ткаченко приобрела у официального дилера люксовый автомобиль, документы были чистыми.

Однако спустя 1,5 года после покупки Евгения Ткаченко осталась без своего автомобиля. В один день ее остановили инспекторы ГАИ и забрали машину. Он сказали, что автомобиль был в розыске Интерпола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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