Развитие ИИ обсудят в программе "Москва сегодня"

Развитие искусственного интеллекта пугает россиян, многие боятся потерять работу. Как нейросети уже изменили рынок труда? Кому угрожает прогресс и почему, например, при создании новой набережной в музее-заповеднике "Коломенское" искусственный интеллект решили не привлекать? Может ли искусственный интеллект стоять за хакерскими атаками, которые потрясли всю страну на этой неделе?

Об этом – в программе "Москва сегодня" 2 августа в 10:20.