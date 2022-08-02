В ГУМ открылся магазин Levi Strauss & Co

В ГУМе открылся магазин Levi Strauss & Co, но под новым названием "Джинса". Фото появилось в Сети.

Двери магазина открыты. "Джинса" будет отличаться от других и названием, и ассортиментом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.